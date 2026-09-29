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Şanlıurfa merkezli operasyonla 877 milyon liralık şüpheli hareket ortaya çıkarıldı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda 9 kişiye ait hesaplarda 877 milyon TL işlem tespit etti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa merkezli operasyonla 877 milyon liralık şüpheli hareket ortaya çıkarıldı

operasyonun kapsamı:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Eşzamanlı müdahaleler Şanlıurfa merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Bursa ve Giresun illerinde düzenlendi.

hesap incelemeleri ve tespit edilen işlem hacmi:

Operasyonda ele geçirilen veri ve banka kayıtları üzerinde yapılan incelemeler sonucu 9 banka hesabı ile 2 kripto para hesabı hareketleri incelendi. Bu hesaplara ilişkin veriler doğrultusunda toplam 877 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

adli süreç ve gözaltılar:

Operasyon kapsamında toplam 9 şahıs gözaltına alındı; gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili elde edilen veriler adli makamlara iletildi.

ŞANLIURFA MERKEZİ BEŞYIL&#039;DA DÜZENLENEN DOLANDIRICILIK OPERASYONLARINDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

ŞANLIURFA MERKEZİ BEŞYIL'DA DÜZENLENEN DOLANDIRICILIK OPERASYONLARINDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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