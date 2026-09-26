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Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis ağı çöktü: 27 tutuklama

Şanlıurfa merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı; 27 kişi tutuklandı, hesaplarda 3 milyar 915 milyon lira işlem tespit edildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis ağı çöktü: 27 tutuklama

Operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa merkezli yürütülen soruşturma kapsamında polis, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler toplam 49 kişiyi gözaltına aldı; adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

yasal dayanak ve soruşturmanın kapsamı:

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, MASAK verilerine göre şüphelilerin banka hesaplarında toplam 3 milyar 915 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma kapsamında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanunu'nun 220 (suç işlemek amacıyla örgüt kurma) ile 282 (suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama) maddeleri esas alındı.

ele geçirilenler ve idari tedbirler:

Adres aramalarında 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 35 kartuş ve 339 bin 455 lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık 12 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç ve 3 taşınmaza, şüphelilerin banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına el konuldu. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynatmakla bağlantılı olduğu belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesine karar verildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda toplanan delillerin değerlendirilmesi ve el konulan hesap ile varlıklara ilişkin incelemeler sürüyor.

Yasadışı bahis operasyonuna 27 tutuklama

Yasadışı bahis operasyonuna 27 tutuklama

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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