Şanlıurfa TEKNOFEST'e hazırlanıyor: GAP Havalimanı'nda son prova

hazırlıklar ve inceleme:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde kentte gerçekleştirilecek TEKNOFEST Güneydoğu öncesinde GAP Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca ve ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol de eşlik etti. Organizasyonun yürütücüleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ bulunuyor.

Gülpınar, ekiplerin ilk günden itibaren seferber olduğunu belirterek, hazırlıkların son aşamaya geldiğini ve kurumlarla koordineli olarak yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Belediye yetkilileri, uçuş ve etkinlik akışına uygun düzenlemeler yapmak üzere havalimanı tesislerinde tamirat ve tadilatları tamamlıyor.

altyapı ve ulaşım çalışmaları:

Hazırlıklar kapsamında özellikle altyapı yatırımları öne çıktı. Belediye yetkilileri, su altyapısının güçlendirilmesi için bölgeye yaklaşık 7,5 kilometre mesafeden su getirildiğini, içme suyu, atık su ve kanalizasyon hatlarında kapsamlı düzenlemeler yapıldığını aktardı. Fen işleri ekipleri ile karayollarının ortak çalışması sonucu etkinlik alanı çevresinde yaklaşık 136 bin metrekare sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildi; bunun yaklaşık 120 bin metrekarelik bölümü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.

Şehir ile havalimanı arasındaki mesafenin yaklaşık 35-40 kilometre olduğuna dikkat çeken Gülpınar, çok sayıda ziyaretçinin kente geleceği öngörüsüyle ulaşımın planlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ve T3 Vakfı ile koordineli çalışma yürüttüklerini belirtti. Otel doluluklarının yanı sıra kamu kurumlarının misafirhanelerinin de büyük oranda rezervasyonla dolduğu ifade edildi.

etkinlik programı ve kent yaşamına etkisi:

TEKNOFEST'in sadece havalimanı alanında değil şehir merkezinde de etkinlikler barındıracağı açıklandı. Organizasyon çerçevesinde Şanlıurfa'nın UNESCO Dünya Müzik Şehri unvanına uygun programlar hazırlanacak; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Müdürlüğü iş birliğinde trafiğe kapalı alanlarda sokak konserleri düzenlenecek.

Havalimanında düzenlenecek iki büyük konserde T3 Vakfı organizasyonuyla Semicenk ve Ceza sahne alacak; konserler iki gün üst üste gerçekleştirilecek. Organizasyon yetkilileri, kentin genç nüfusuna fırsat sunacak etkinliklerin kentte uzun süreli yankı uyandırmasını hedeflediklerini vurguladı.

Gülpınar, hazırlıkların büyüklüğüne işaret ederek tüm kurumların koordinasyonu ve emek veren çalışanlara teşekkür etti ve hazırlıkların amacını şu sözlerle özetledi: İnşallah Şanlıurfa’ya iz bırakacak, yıllarca konuşulacak bir organizasyona hep birlikte imza atacağız.

Yetkililer, kentin ev sahipliği yapacağı organizasyon için yaklaşık 1 milyonun üzerinde ziyaretçi beklendiğini belirterek, güvenlik, ulaşım ve altyapı tedbirlerinin eş zamanlı uygulanacağına dikkat çekti.

ŞANLIURFA'DA TEKNOFEST HEYECANI