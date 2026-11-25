valinin ataması açıklandı

Gökmen Çiçek hakkında yayımlanan atama kararı Resmî Gazete ile duyuruldu. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe girdi ve Çiçek, Şanlıurfa Valiliği görevine getirildi.

atama kararı ve yayımlanması:

Resmî Gazete'de ilan edilen düzenleme, valilik görev değişiklikleri kapsamındaki atamalardan biri olarak kayda geçti. İlgili karar metninde atamanın yürürlüğe girdiği belirtildi ve görevlendirme resmi usullerle tamamlandı.

vali çiçek'in sosyal medya mesajı:

Atama sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Gökmen Çiçek, "Yaklaşık 4,5 yıldır büyük bir onur ve mutlulukla, kendimi bir evladı olarak gördüğüm Kayseri'mizde görev yapmanın tarifsiz gururunu yaşadım." ifadelerini kullandı. Çiçek, atandığı Şanlıurfa için de "tarihî ve kültürel zenginlikleriyle medeniyetimizin kadim şehirlerinden biri" tanımlamasında bulundu.

Görev tevdiinden ötürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye teşekkür eden Çiçek, mesajını "Rabbim, çıktığımız bu hizmet yolunda ülkemize ve aziz milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin" sözleriyle tamamladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İMZASIYLA ŞANLIURFA’YA ATANAN VALİ GÖKMEN ÇİÇEK, SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "KAYSERİ’MİZDE GÖREV YAPMANIN TARİFSİZ GURURUNU YAŞADIM" DEDİ.