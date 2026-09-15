Şanlıurfa'da 1,5 milyar liralık hareketliliğe sahip finans ağı çökertildi

Jandarma, yeni nesil suç örgütlerine kaynak sağladığı iddia edilen 7 şüpheliyi yakaladı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemede zanlıların banka hesaplarında toplam 1,5 milyar lira tutarında para hareketliliği tespit edildi.

Olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, operasyonun Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmada şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tefecilik" suçlarına yönelik işlemler başlatıldı.

Operasyonun kapsamı:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada banka ve hesap hareketleri incelendi. Yetkililer, hesaplardaki yüksek tutarlı para giriş-çıkışlarının yeni nesil suç örgütlerine finansman sağlamak amacıyla kullanıldığının belirlendiğini bildirdi.

Tespit edilen yöntemler:

Soruşturma kapsamında zanlıların, vatandaşlara yüksek faizle borç verip bu borçların karşılığı olarak çek ve senet imzalattıkları ve imzalattıkları belgelerle vatandaşları baskı altına aldıkları kaydedildi. Bu yöntemlerin, örgütlerin finansmanının sağlanmasında kullanıldığı değerlendirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor. Yetkililer soruşturmanın derinleştirilerek, finansal bağlantıların ve olası diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yeni nesil suç örgütlerine maddi destek sağlayan 7 şüpheli gözaltına alındı