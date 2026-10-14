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Şanlıurfa'da aniden bastıran yağmur yaşamı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'da aniden bastıran yağmur yollarda su birikintilerine neden oldu; sürücüler zorlandı. Meteoroloji yağışın hafta boyunca süreceğini bildirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:31

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Şanlıurfa'da aniden bastıran yağmur yaşamı olumsuz etkiledi

Yağış kısa sürede hayatı etkiledi:

Şanlıurfa'da aniden bastıran yağmur, kent merkezinde cadde ve sokaklarda hızlı şekilde su birikintileri oluşturdu. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış sırasında birçok kişi açık alanlardan korunmak için kapalı mekanlara sığındı.

trafikte yaşanan güçlükler:

Oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı; bazı araçlar yavaşlamak zorunda kaldı ve ilerlemekte güçlük çekenler oldu. Kent genelinde yağmurun yer yer etkisini sürdürdüğü gözlendi.

meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji yetkilileri, yağışın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini bildirdi. Bu açıklama, kentteki sürücüler ve vatandaşlar için hazırlıklı olmaları çağrısı niteliğinde değerlendirildi.

Yetkililerin açıklaması doğrultusunda riskli bölgelerde temkinli olunması, su birikintilerine girilmemesi ve ani yağışlara hazırlıklı olunması gerektiği ifade edildi.

ŞANLIURFA’DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

ŞANLIURFA’DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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