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Şanlıurfa'da Ankara seferindeki uçakta bomba şüphesi, yolcular tahliye edildi

Vali Hasan Şıldak, Ankara'dan gelen uçakta patlayıcıya ilişkin not bulunduğunu; uçak Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inip 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 22:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa'da Ankara seferindeki uçakta bomba şüphesi, yolcular tahliye edildi

Şanlıurfa valiliği detayları paylaştı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamada, Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan bir yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not tespit edildiği bildirildi. Valilik, olayda önceliğin yolcuların ve mürettebatın güvenliği olduğuna dikkat çekti.

gelişmelerin seyri:

Vali Şıldak, 5 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00'da Ankara'dan hareket eden uçakta patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin not bulunması üzerine söz konusu uçağın saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptığını açıkladı. Uçakta toplam 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunduğu kaydedildi.

alınan önlemler:

İnişin ardından uçaktaki yolcular ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi gerçekleştirildi. Açıklamada, tahliyeyi takiben uçakta güvenlik birimleri tarafından patlayıcı madde araması yapılacağı ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK’TAN BOMBA İHBARI AÇIKLAMASI

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK’TAN BOMBA İHBARI AÇIKLAMASI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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