Şanlıurfa'da araçta 2 kilo skunk ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada 4 parça halinde toplam 2 kilo skunk ele geçirildi.

Olayın ayrıntıları:

Operasyon sırasında araçta yapılan arama sonucu ele geçirilen maddeler emniyete götürüldü. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; mahkeme, şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Soruşturma ve yasal süreç:

Olayla ilgili soruşturmayı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürütüyor. Adli süreç ve soruşturmanın detayları yetkili makamlar tarafından takip edilmeye devam edecek.

ŞANLIURFA'DA 2 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ