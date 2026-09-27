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Şanlıurfa'da bir aylık evlilik sonrası bıçaklanma ve tehdit iddiası

Şanlıurfa'da evlendiği kadınla yalnızca bir ay yaşayan Ömer Atılgan, bıçaklanma, ölüm tehditleri ve 1 milyon lira zararla karşılaştığını iddia etti.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa'da bir aylık evlilik sonrası bıçaklanma ve tehdit iddiası

Olayın özeti

Şanlıurfa'da yaşayan Ömer Atılgan (36), 24.04.2026 tarihinde evlendiği İ.A. (26) ile yalnızca 1 ay süren evliliğinin ardından hayatının kabusa döndüğünü söyledi. Atılgan, boşanma aşamasındaki eşinin çeşitli erkeklerle ilişkileri olduğunu, kendisine yönelik sürekli sözlü taciz ve ölüm tehditleri yöneltildiğini iddia etti.

İddiaların ayrıntıları:

Atılgan, tanıştıktan bir ay sonra İ.A.'nın kendisine gebe olduğunu söylediğini ve bunun üzerine evlendiklerini belirtti. Kısa süre sonra yaptığı incelemede, eşinin hamileliği aldırdığını öne sürdü. Bu iddiayı desteklemek için Atılgan, İ.A.'ya ait cep telefonu yazışmalarından ve mesaj kayıtlarından kanıtlar bulunduğunu ifade etti.

Atılgan, eşinin düğün altınlarıyla birlikte kaçtığını ve kendisini dolandırdığını savundu. Ayrıca eşinin birden çok sevgilisi olduğunu, bu kişiler ve eş tarafından sık sık ölümle tehdit edildiğini, zaman zaman yolunun kesildiğini ve son olarak yaklaşık bir hafta önce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını ileri sürdü.

Atılgan, çocuk düşürme iddiasıyla ilgili olarak da şunları kaydetti: İ.A.'nın hamileliği kaçak yollarla temin edilen ilaçla sonlandırdığı, bu süreçte annenin ve bir sağlık memurunun da yer aldığı mesaj kayıtlarında görülmektedir. Annesinin hesabından ilacı temin etmek için para gönderildiğini ve olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Yasal süreç ve mağduriyet talepleri:

İddialar üzerine Atılgan, çeşitli konularda Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayet konuları arasında altınların alınması, kendisine yönelik ölüm tehditleri, çocuk düşürme ve evliyken hesaplara yatan para hareketleri yer aldı. Ayrıca hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti.

Atılgan, uzaklaştırma kararına rağmen tehditlerin sürdüğünü ve geçtiğimiz aylarda tehdit içerikli mesajlar almaya devam ettiğini aktardı. Kardeşler aracılığıyla ya da farklı hesaplardan tekrar tehditler geldiğini, HTS kayıtları ve mesaj yazışmalarını davaya sunduğunu ve can güvenliğinin olmadığını ifade etti.

Mağduriyetini rakamsal olarak da açıkladı; yaklaşık 1 milyon lira zarara uğradığını belirterek korunma talep etti ve maddi zararlarının karşılanmasını istedi.

Haber metninde aktarılanlar, başvuruda bulunan kişinin iddialarıdır. Konuyla ilgili resmi makamların soruşturma ve değerlendirmeleri ile olaya karışan diğer tarafların beyanları haber kaynaklarında yer aldıkça kamuoyuna yansıyacaktır.

ÖMER ATILGAN

ÖMER ATILGAN

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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