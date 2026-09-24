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Şanlıurfa'da deprem anında habercilik: İHA muhabirleri yaşadıklarını anlattı

Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem sırasında büroda olan İHA muhabirleri Bekir Şeyhanlı ile Şinasi İnan, panik sonrası telefonla görüntü çekip merkeze gönderdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa'da deprem anında habercilik: İHA muhabirleri yaşadıklarını anlattı

Şanlıurfa'da deprem anında ofisteydiler:

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşı kırsal Mahallesi merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem, bugün sabah saat 10.40 sıralarında yaşandı. O sırada İhlas Haber Ajansı (İHA) Şanlıurfa bürosunda haber takibi yapan muhabirler Bekir Şeyhanlı ve Şinasi İnan, sarsıntının ortasında habercilik refleksleriyle hareket etti.

görüntü alma ve ilk anlar:

Bürodaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ilk panik anının ardından muhabirlerin cep telefonlarını çıkardığı ve sarsıntıyı kayıt altına almaya çalıştıkları görülüyor. Her iki muhabir de depremin çok şiddetli olduğunu ifade etti; görüntüleri çekip haber merkezine ilettiklerini anlattılar.

iletilen ilk işlemler ve iletişim:

Muhabir Bekir Şeyhanlı, cep telefonu ile kaydettiği görüntüyü haber merkezine gönderdikten sonra ailesiyle iletişime geçtiğini söyledi. Şinasi İnan ise ilk panik atlatıldıktan sonra aynı şekilde görüntü alıp merkeze intikal ettiklerini, ardından yakınlarına ulaşma çabası içine girdiklerini belirtti.

Her iki muhabirin anlattıkları, depremin işyerindeki izlenimlerini ve ilk müdahale reflekslerini ortaya koyuyor. Güvenlik kamerası kayıtları ile cep telefonlarına alınan görüntüler, yaşanan anın haber ajansı çalışması perspektifinden belgesel niteliğinde bir kayıt oluşturdu.

Deprem anını kaydeden muhabirler yaşadıklarını anlattı: Deprem anı kamerada

Deprem anını kaydeden muhabirler yaşadıklarını anlattı: Deprem anı kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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