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Şanlıurfa’da ev yapımı isota yönelim güçlendi, kilogramı 500 liraya çıktı

Şanlıurfa’da kırmızı biber fiyatları yükselince ev yapımı isotun kilogram fiyatı 300 liradan 500 liraya çıktı; talep hazır isota yöneldi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 22:22

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 22:27

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EDİTÖR: Berk Doğan

Şanlıurfa’da ev yapımı isota yönelim güçlendi, kilogramı 500 liraya çıktı

Şanlıurfa'da isot fiyatlarındaki yükseliş

Şanlıurfa’nın verimli topraklarında yetişen kırmızı biberlerin bu yılki fiyat artışı, yöreye özgü ev yapımı isotun kilogram fiyatına doğrudan yansıdı. Geçen yıl kilogramı 300 lira olan ev yapımı isotun fiyatı, bu sezon 500 liraya çıktı. Aynı dönemde taze kırmızı biberin kilogramı da yaklaşık 15-16 liradan 34-35 liraya yükseldi.

biber üretimi ve isot yapım süreci:

Hasadın ardından başta kadınlar olmak üzere üreticilerin emeğiyle işlenen biberler, güneşte kurutulup işlenerek isot haline geliyor. Bu geleneksel imalat sürecinde emek yoğunluğu yüksek olduğundan ve işçilikle lezzet korunuyor. Esnaf, üründe kullanılan yağ ve tuz oranına dikkat ettiklerini ve tohum içermeyen ürünlerin bozulma riskinin düşük olduğunu vurguluyor.

esnaf ve ziyaretçi değerlendirmeleri:

İsot satışı yapan esnaf Fevzettin Catın, "Geçen yılla oranla bu yıl isota rağbet biraz daha arttı. Geçen yıl herkes evinde isotunu yapıyordu, çarşıdan almıyordu. Bu yıl biberin fiyatı biraz yüksek olduğu için kimse artık evde yapamıyor, gelip bizlerden alıyor" diyerek yükselen talebi açıkladı. Catın, ürünün özelliklerine dair, "Biberlerimiz zeytinyağı ile yağlanmış, tuzu çok azdır. İçinde kesinlikle tohum yoktur ve bozulma da olmuyor" açıklamasında bulundu.

Şanlıurfa’yı ziyaret eden Ferit Aktürk ise Almanya’dan geldiğini belirterek, "Buradan aldığımız isot ve diğer baharatların tadı gerçekten çok mükemmel. Fiyatta geçen yılla oranla çok büyük bir fark görmedim. Onun için poşetlerimizi doldurduk. Taşıyamayacağımız kadar çok aldık" dedi. Aktürk, aldığı isot ve baharatları Almanya’ya götüreceğini, özellikle çiğ köfte için yeterli stok yaptıklarını söyledi.

Sonuç olarak, piyasadaki taze biber fiyatlarındaki artış ev yapımı isot talebini hazır ürüne kaydırdı; bu durum hem yerel üreticilerin gelirine hem de bölgeyi ziyaret eden tüketicilerin alışveriş tercihlerine yansıyor.

ŞANLIURFA’DA İSOTUN KİLOGRAMI 500 LİRAYA YÜKSELDİ

ŞANLIURFA’DA İSOTUN KİLOGRAMI 500 LİRAYA YÜKSELDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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