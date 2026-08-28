Şanlıurfa'da Eyyübiye jandarmasından bonzaiye dönüşebilecek sentetik kannobinoid operasyonu: 1 tutuklama

Operasyon ve ele geçirilen madde:

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, yaklaşık 250 kilogram bonzai uyuşturucu elde edilebilecek 500 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Operasyon, bölgedeki denetim ve istihbarata dayalı çalışma kapsamında gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen maddelerin miktarı ve niteliği nedeniyle soruşturmayı derinleştirmek üzere incelemelere başladı.

Şüpheli ve yasal süreç:

Operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın devam ettiği, jandarma ekiplerinin benzer olaylar için bölgedeki çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ