Dolar 48,9597 +0,02%
Euro 55,8746 +0,36%
Bist 12.905,63 +0,13%
Altın Gram 6.820,69 +0,82%
EUR/USD 1,1406 +0,23%
Brent Petrol 98,23 -1,99%
--°

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 kişi gözaltında

Şanlıurfa İl Jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı; işlemler sürüyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 kişi gözaltında

Operasyonun kapsamı:

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyona Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Gözaltılar ve işlemler:

Operasyon sonucunda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgulama ve idari işlemleri devam ediyor; elde edilen bulguların değerlendirilmesi sürüyor.

Hukuki süreç ve takip:

İşlemler, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor ve sürecin tamamlanmasının ardından elde edilen delillerin adli makamlara intikal ettirilmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA&#039;DA JANDARMANIN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

ŞANLIURFA'DA JANDARMANIN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gürsu'da kaçak veteriner ilacı baskını: piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira
images

Büyükerşen bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Eskişehir'de kumar operasyonunda 36 kişiye 417 bin 744 TL ceza, iş yeri için müh...
images

Bingöl'de yola çıkan ata çarpan otomobil: at telef oldu, 1 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çekmeköy’e yeni buluşma alanı: Hacı Avni Şahin Mahalle Evi hizmete açıldı

Marmaris'i 12 aya yayma hedefiyle doğa odaklı turizme yöneliyor

mürüvvet-saadettin türkkan ağız ve diş sağlığı polikliniği hizmete girdi

Büyükerşen bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı