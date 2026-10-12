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Şanlıurfa'da gökyüzü ıslandı: dört gün sürecek yağış uyarısı

Meteoroloji uyarısının ardından Şanlıurfa'da başlayan yağmur trafikte tedbirleri artırdı; hazırlıksız yakalananlar ıslandı, yağışların 4 gün süreceği bildirildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Şanlıurfa'da gökyüzü ıslandı: dört gün sürecek yağış uyarısı

şanlıurfa'da yağış başladı:

Şanlıurfa’da beklenen yağış, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısının ardından etkisini göstermeye başladı. Kentte yağmur etkili oldu.

etkiler:

Yağış nedeniyle sürücüler yollarda kontrollü ilerlerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Gün içinde bazı bölgelerde ulaşımın daha dikkatli yapılması gerektiği gözlemlendi.

tahmin ve uyarılar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte yağışların önümüzdeki 4 gün boyunca etkisini sürdürebileceğini duyurdu. Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli davranmaya çağırdı.

ŞANLIURFA´DA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLDU

ŞANLIURFA´DA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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