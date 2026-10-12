Şanlıurfa'da gökyüzü ıslandı: dört gün sürecek yağış uyarısı

şanlıurfa'da yağış başladı:
Şanlıurfa’da beklenen yağış, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısının ardından etkisini göstermeye başladı. Kentte yağmur etkili oldu.
etkiler:
Yağış nedeniyle sürücüler yollarda kontrollü ilerlerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Gün içinde bazı bölgelerde ulaşımın daha dikkatli yapılması gerektiği gözlemlendi.
tahmin ve uyarılar:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte yağışların önümüzdeki 4 gün boyunca etkisini sürdürebileceğini duyurdu. Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli davranmaya çağırdı.
ŞANLIURFA´DA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLDU
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