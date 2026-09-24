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Şanlıurfa'da hissedilen güneydoğu sarsıntısı

güneydoğu'daki deprem şanlıurfa'da da hissedildi; kentte kısa süreli sarsıntı ve tedirginlik görüldü, vatandaşlar gelişmeleri takip ediyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa'da hissedilen güneydoğu sarsıntısı

Şanlıurfa'da sarsıntı hissedildi

Güneydoğu bölgesinde meydana gelen deprem, Şanlıurfa merkezinde de hissedildi. Kent genelinde çok sayıda kişi kısa süreli bir sarsıntı yaşadığını belirtti; bazı mahallelerde vatandaşlar tedbir amaçlı dışarı çıktı.

sokaktaki görüntüler:

Sokaklarda panik düzeyinde olmayan, tedbir odaklı hareketler gözlendi. İnsanlar binaların dışına çıkarak komşularıyla durumu paylaştı, taşınabilir eşyaların yer değiştirdiği bildirildi. Ulaşımda belirgin bir aksama ya da hasar bilgisi paylaşılmadı.

güvenlik ve tavsiyeler:

Olaya ilişkin resmi açıklamalar beklenirken, vatandaşların artçı sarsıntılara karşı dikkatli olması, gerekli temel önlemleri alması ve resmi kaynaklardan gelecek bilgilendirmeleri takip etmesi öneriliyor. Şanlıurfa sakinleri kısa süreli tedirginlik yaşadıklarını fakat panik halinde olmadıklarını aktarıyor.

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Güneydoğu'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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