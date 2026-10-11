Şanlıurfa'da iki operasyonda 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, iki kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu kentte uyuşturucuya yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

operasyon detayları:

Ekiplerin analiz ve takip çalışmaları neticesinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda toplam 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Bulunan maddelere el konulurken, operasyonlar sırasında şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

şüphelilerin işlemleri ve yargı süreci:

Uyuşturucu madde imal etme, ticaretini yapma ve nakletme suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece 2 şüpheli tutuklanırken, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma ve delil değerlendirme çalışmaları emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor.

GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI.