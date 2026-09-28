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Şanlıurfa'da iki operasyonda yaklaşık 10 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Şanlıurfa'da iki operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 27 bin paket ısıtılmış tütün, 11 bin 250 paket sigara ve elektronik cihaz ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa'da iki operasyonda yaklaşık 10 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Ekipler, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun Dağyanı mevkiindeki bir iş yeri ile araçta arama gerçekleştirdi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olarak değerlendirilen ürünler ele geçirildi. Bunlar arasında 27 bin paket ısıtılmış tütün mamulü, 11 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, bin 350 elektronik sigara ve 18 gümrük kaçağı cep telefonu yer aldı.

şüpheliler ve yasal süreç:

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA&#039;DA 10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK TÜTÜN VE SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA'DA 10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK TÜTÜN VE SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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