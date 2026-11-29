Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinden iki ayrı yakalama
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan iki kişiyi il merkezi ile ilçelerdeki operasyonlarla yakaladı.
yakalanma detayları:
Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T., Eyyübiye ilçesinde, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Aynı operasyon ağı içinde, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. ise Viranşehir ilçesinde, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
hukuki süreç ve yönlendirme:
Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın jandarma birimlerince sürdüğü kaydedildi.
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