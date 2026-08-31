Şanlıurfa'da jandarma operasyonunda 6 bin 940 paket kaçak sigara ve 3 litre alkol ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı sigara ve alkol operasyonları gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, 6 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 litre alkol ele geçirildi.

yönetilen işlemler ve değerlendirme:

Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi hakkında işlem yapıldı. Yetkililerce yürütülen bu tür operasyonlar, kaçakçılıkla mücadele çabalarının parçaları olarak değerlendiriliyor ve benzer çalışmalara devam edileceği belirtiliyor.

ŞANLIURFA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 6 BİN 940 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA İLE 3 LİTRE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.