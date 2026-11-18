şanlıurfa'da jandarmanın uygulaması:

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde narkotik uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında toplam 27 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

ele geçirilen maddeler:

Yapılan aramalarda 2 kilo esrar, 21 kol kenevir bitkisi ile 3 bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

uygulamanın kapsamı:

Operasyonun il genelinde farklı noktalarda icra edildiği ve jandarma ekiplerinin saha taraması ile arama faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.

ELE GEÇİRİLENLER