şanlıurfa'da jandarmanın uygulaması:
Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde narkotik uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında toplam 27 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
ele geçirilen maddeler:
Yapılan aramalarda 2 kilo esrar, 21 kol kenevir bitkisi ile 3 bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
uygulamanın kapsamı:
Operasyonun il genelinde farklı noktalarda icra edildiği ve jandarma ekiplerinin saha taraması ile arama faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.
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