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Şanlıurfa'da Karaköprü operasyonunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

Şanlıurfa jandarması Karaköprü'de, hırsızlıktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç.'yi yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa'da Karaköprü operasyonunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

Operasyon detayları:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Karaköprü ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. tespit edilerek yakalandı.

Gözaltı ve adli süreç:

T.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme kararı sonrası ilgili birimlerin işlemleri eş zamanlı şekilde yürütüldü.

Bölgedeki çalışmaların önemi:

Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların bölgedeki asayişin korunması açısından önem taşıdığını vurguladı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin benzer çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

ŞANLIURFA&#039;DA 7 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA 7 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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