Şanlıurfa'da Karaköprü operasyonunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

Operasyon detayları:
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Karaköprü ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. tespit edilerek yakalandı.
Gözaltı ve adli süreç:
T.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme kararı sonrası ilgili birimlerin işlemleri eş zamanlı şekilde yürütüldü.
Bölgedeki çalışmaların önemi:
Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların bölgedeki asayişin korunması açısından önem taşıdığını vurguladı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin benzer çalışmalarına devam edeceği bildirildi.
ŞANLIURFA'DA 7 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
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