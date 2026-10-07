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Şanlıurfa'da kesinleşmiş cezayla aranan uyuşturucu şüphelisi cezaevine gönderildi

Karaköprü'de uyuşturucu madde satmaktan 15 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen İHT, jandarma ekiplerince yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa'da kesinleşmiş cezayla aranan uyuşturucu şüphelisi cezaevine gönderildi

Olayın ayrıntıları:

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İHT adlı şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Adli süreç:

Hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İHT'nin yakalanmasının ardından uygulanan adli süreç tamamlandı ve mahkeme kararıyla tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Jandarma birimleri, kesinleşmiş hükümlerin takibi ve yakalanması yönündeki çalışmaları kapsamında benzer vakalarda işbirliği ve koordinasyonu sürdürmektedir.

UYUŞTURUCUDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

UYUŞTURUCUDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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