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Şanlıurfa'da kuyumcuda an be an panik: 5.4 büyüklüğündeki sarsıntı kamerada

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5.4 büyüklüğünde ve 7.39 km derinlikte deprem oldu; kuyumcuda panik anları kameralara yansıdı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa'da kuyumcuda an be an panik: 5.4 büyüklüğündeki sarsıntı kamerada

Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.39 kilometre olarak açıklandı.

etkiler ve hissedildiği bölgeler:

Deprem, çevre illerde de hissedildi ve kentte kısa süreli panik yaşandı.

kuyumcuda yansıyan panik anları:

Kuyumcuda çekilen kamera görüntülerinde deprem anında panik yaşandığı görüldü; görüntüler sarsıntının iş yerinde endişe yarattığını yansıtıyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve AFAD'ın olası ek duyuruları takip ediliyor.

Şanlıurfa&#039;da kuyumcuda deprem paniği kamerada

Şanlıurfa'da kuyumcuda deprem paniği kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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