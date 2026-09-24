Şanlıurfa'da kuyumcuda an be an panik: 5.4 büyüklüğündeki sarsıntı kamerada

Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.39 kilometre olarak açıklandı.

etkiler ve hissedildiği bölgeler:

Deprem, çevre illerde de hissedildi ve kentte kısa süreli panik yaşandı.

kuyumcuda yansıyan panik anları:

Kuyumcuda çekilen kamera görüntülerinde deprem anında panik yaşandığı görüldü; görüntüler sarsıntının iş yerinde endişe yarattığını yansıtıyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve AFAD'ın olası ek duyuruları takip ediliyor.

Şanlıurfa'da kuyumcuda deprem paniği kamerada