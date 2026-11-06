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Şanlıurfa'da nar festivalinde sınırlı fide dağıtımı kalabalığa neden oldu

Karaköprü Belediyesi'nin 2’nci Nar Festivali'nde sınırlı sayıda ücretsiz nar ve fide dağıtımı, standa akın eden vatandaşlar nedeniyle kısa sürede tükendi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 18:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şanlıurfa'da nar festivalinde sınırlı fide dağıtımı kalabalığa neden oldu

festivalde dağıtım haberinin ardından oluşan yoğunluk:

Şanlıurfa'da düzenlenen 2’nci Nar Festivali, Karaköprü Belediyesi tarafından Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde açıldı. Festival alanında giyim ve tekstil ürünleri satışının yoğun olduğu bölümde, ücretsiz nar ve nar fidesi dağıtımı için yalnızca bir stand hazırlandı. Dağıtımın duyulması üzerine çok sayıda vatandaş standa akın etti.

Protokol üyelerinin açılış konuşmalarının ardından başlayan dağıtım, Karaköprü Narı’nın Yaygınlaştırılması ve Tanıtılması Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Stand önünde kısa sürede oluşan kalabalıkta vatandaşlar, narları poşetlere, fideleri ise kasalara doldurmaya çalıştı.

stand düzeni ve tükendiği an:

Organizatörlerin sınırlı sayıda getirdiği ürünler nedeniyle alanda hareketli anlar yaşandı; getirilen sınırlı sayıda nar ve fide kısa sürede tükendi. Yoğunluk ve ürün yetersizliği, birçok kişinin elinde beklediği ürünü alamadan alandan ayrılmasına yol açtı.

Dağıtım sırasında yaşanan yoğunluk, tek noktadan yapılan ücretsiz dağıtımın talebi karşılamadığını gösterdi. Vatandaşların standa yönelmesi ve ürünleri çantalarına/kaplarına koyma çabaları, organizasyon alanında zaman zaman karmaşa oluşturdu.

organizasyon bilgileri ve sonuç:

Karaköprü Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen dağıtımın, festivalin açılış programının ardından yapılması ve sınırlı miktarda mal getiriliyor olması, beklenenin üzerinde bir katılımla birleşince kısa sürede tükenmeye neden oldu. Etkinlikte getirilen nar ve fidelerin tükenmesi, alanda hayal kırıklığı ve yoğunluğa sebep oldu.

ŞANLIURFA’DA NAR FESTİVALİNDE ÜCRETSİZ FİDE DAĞITIMI İZDİHAMA DÖNÜŞTÜ

ŞANLIURFA’DA NAR FESTİVALİNDE ÜCRETSİZ FİDE DAĞITIMI İZDİHAMA DÖNÜŞTÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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