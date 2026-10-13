Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Olayın özeti

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Çankaya Mahallesinde meydana geldi. Hakkında yaralama ve çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirtilen 30 yaşındaki firari Celal Çaltı'nın kaldığı odada silah bulunduğuna dair gelen ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

operasyon ve çatışma:

Bölgeye zırhlı polis araçları ve özel harekat ekipleri yönlendirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alıp Çaltı'ya teslim olması yönünde çağrıda bulundu. İddialara göre şüpheli teslim olmayı reddederek polise silahla karşılık verdi ve bunun üzerine bölgede silahlı çatışma yaşandı.

sonuç ve savcılık çalışması:

Çatışmanın ardından Çaltı, kaldığı yerde başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkililer, Çaltı'nın kendi silahıyla intihar ettiğinin öğrenildiğini bildirdi. Olayın ardından yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandığı, cenazenin otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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