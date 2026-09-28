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Şanlıurfa'da otoyolda sahte plakayla yakalanan tır 30 gün men edildi

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda jandarma uygulamasında sahte plaka takılı tır durduruldu; sürücü A.E. gözaltına alındı, 140 bin lira ceza ve 30 gün men verildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa'da otoyolda sahte plakayla yakalanan tır 30 gün men edildi

Şanlıurfa'da otoyolda sahte plakayla yakalanan tır 30 gün men edildi

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun kent girişinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, A.E. yönetimindeki 01 R 2115 plakalı tırı durdurdu. Yapılan kontrolde aracın üzerinde takılı plaka ile ruhsata kayıtlı plakanın uyuşmadığı tespit edildi.

yapılan işlemler:

Tespit sonrası sürücü A.E., "resmi belgede sahtecilik" ve "sahte plaka kullanmak" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Olay yerinde uygulanan idari yaptırım kapsamında sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken, tır da 30 gün trafikten men edildi.

soruşturma devam ediyor:

Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. yetkili birimler olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor ve işlem kayıtları ile deliller doğrultusunda sürecin sonlandırılması bekleniyor.

ŞANLIURFA SAHTE PLAKA TAKAN TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

ŞANLIURFA SAHTE PLAKA TAKAN TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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