olayın gelişimi:

Olay, Birecik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Tekke Camii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Şahin M. ile Abdullah Mustafa S., Mert E. ve Muhammed Adnan E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek karşılıklı kavgaya dönüştü.

polisin müdahalesi ve güvenlik önlemi:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Polis, kavgayı güçlükle ayırarak tarafları birbirinden uzaklaştırdı ve olayın daha fazla büyümesini önlemek için bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kavgada çeşitli derecelerde yaralanan kişiler oldu; yaralılardan 2 kişi tedavi için Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan aramalarda, şüphelilerin üzerinde pala olduğu bilgisi edinildi. Polis ekipleri olayla ilgili olarak toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yaşanan gerginlik sonrasında bölgedeki güvenlik tedbirleri artırılırken, olayla ilgili soru ve tespitler için polis çalışmalarını sürdürüyor.

ŞANLIURFA'DA PALALI KAVGA KAMERADA