Şanlıurfa’da Paşabağı’nda yol geçişi sırasında otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilmeyen 16 yaşındaki çocuğa bir otomobil çarptı. Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle havaya savrulan çocuk yere düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

yaralının hastaneye sevki ve durumu:

Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi altına alındı. Olayda rol alan aracın plakası 63 ABD 297 olarak kaydedildi.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılacak tespitler ve görgü bilgileri doğrultusunda kaza nedeninin belirlenmesi hedefleniyor.

Vatandaşların görgü bildirimleri ve olay yerindeki ilk müdahalelerin, yaralının hastaneye ulaştırılmasında belirleyici olduğu belirtildi.

ŞANLIURFA’NIN HALİLİYE İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.