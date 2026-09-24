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Şanlıurfa'da Pınarbaşı merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim bir gün ertelendi

Şanlıurfa Pınarbaşı'nda saat 10.40'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası valilik tedbir amaçlı 24.09.2026 günü eğitime ara verdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa'da Pınarbaşı merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim bir gün ertelendi

Şanlıurfa'da Pınarbaşı merkezli deprem eğitim faaliyetlerini durdurdu

Şanlıurfa Pınarbaşı'nda sabah saat 10.40'ta kaydedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Olaya ilişkin ilk açıklamayı yapan yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ağır hasar bilgisinin bulunmadığını bildirdi.

deprem anı ve etkileri:

Yerel zamanla 10.40'ta meydana gelen sarsıntı, kent merkezinde ve yakın ilçelerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililerin ilk değerlendirmelerine göre bölgedeki can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bildirimi yapılmadı.

valilik kararı ve açıklama:

Şanlıurfa Valiliği, tedbir amaçlı olarak il genelindeki tüm eğitim kurumlarında önceden alınan kararla eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından şu ifadeye yer verdi: 'Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir.'

Valilik yetkilileri, eğitim kurumlarının tatilinin yalnızca önleyici bir tedbir olduğunu, sahada hasar tespiti çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Vatandaşlardan resmi açıklamalar ve yönlendirmeler doğrultusunda hareket etmeleri istendi.

Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi

Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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