Şanlıurfa'da Ruha TV ekibinin 5.4'lük depremde panik anları

Şanlıurfa'da yerel televizyon ekibinde deprem paniği
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.41'de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem anı, yayın sırasında görev yapan Ruha TV çalışanlarının yaşadığı panikle kameraya yansıdı.
Panik anları:
Kayıtlarda sarsıntının başlamasıyla birlikte ekip üyelerinin korku ve şaşkınlık içinde bağırdığı, hızlı şekilde koşuşturduğu ve çalışma alanından dışarı çıkmaya çalıştığı görülüyor. Görüntüler, canlı yayın sırasında yaşanan ani reaksiyonları net şekilde aktarıyor.
Çalışanların durumu:
Panik anlarını kısa süre içinde atlatan çalışanların daha sonra dışarı çıktığı gözlendi. Kamera kayıtları, olay anındaki davranışların ve ekip içi hareketliliğin canlı belgesi niteliğinde.
ŞANLIURFA'DA MEYDANA GELEN 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME ÇALIŞIRKEN YAKALANAN YEREL TELEVİZYON ÇALIŞANLARININ YAŞADIĞI PANİK KAMERAYA YANSIDI.
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