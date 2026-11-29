Şanlıurfa'da sağanak devam ediyor

Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkisini sürdürüyor. Meteorolojik modellerde bildirilen beklentiler doğrultusunda hafta boyunca yağışlı havanın devam etme ihtimali bulunuyor ve yetkililer gelişmeleri yakından izliyor.

valiliğin uyarısı:

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Açıklamada vatandaşların tedbirli olması ve olası tehlikelere karşı dikkatli davranması istendi.

vatandaşlara öneriler:

Yetkililer, özellikle alçak kesimler ve dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanlara ani su baskınlarına karşı tedbir almalarını tavsiye etti. Ayrıca araçla seyahat edenlerin sele karşı dikkatli olması, riskli görülen güzergâhlardan uzak durması ve acil durumlar için iletişim kanallarını açık tutması istendi.

İl genelinde belediye ve ilgili kurumlar koordinasyon halinde çalışırken, vatandaşlardan resmi duyuruları ve uyarıları takip etmeleri isteniyor. Gerektiğinde acil durum hatları ve yerel kurumların yönlendirmelerine uyulması önem taşıyor.

ŞANLIURFA’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR