Şanlıurfa'da sarsıntı anı kameraya yansıdı: öğretmenler çocukları tahliye etti, usta aracı tuttu

Şanlıurfa Karaköprü'de güvenlik kamerası görüntüleri:

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bugün saat 10.40'ta yaşanan deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sarsıntının başladığı ilk anda farklı noktalarda farklı tepkiler ve müdahaleler kayda geçti. Resmi büyüklük kaydına göre deprem 5.4 büyüklüğündeydi.

Öğretmenlerin önceliği çocukların güvenliği oldu:

Anaokulu ve sınıf içi görüntülerinde, öğretmenler ve okul görevlilerinin sınıflara koştuğu, çocukları sakinleştirip hızla dışarı çıkardığı görüldü. Görüntülerde görevli personelin önceliğinin öğrencileri topluca ve düzenli biçimde tahliye etmek olduğu, panik ortamında bile çocukların güvenli bölgeye çıkarılmasına odaklandıkları dikkat çekti.

Tamirhanede refleksler öne çıktı:

Bir başka kamera kaydında ise otomobil tamir dükkanındakiler gözlendi. Depremin hissedildiği anda askıda duran bir otomobili üzerinde çalışmakta olan ustalar, kaçmak yerine aracı tutarak düşmesini engellemeye çalıştı. Bu tutma çabası, mal ve can güvenliğini korumaya yönelik ilk reflekslerden birini yansıtıyor.

Görüntüler, vatandaşların sarsıntı anında sokaklara koştuğu, kimi yerlerde can havliyle dışarı çıktığı sahneleri de içeriyor. Okul ve iş yeri kayıtları, depreme yönelik bireysel tepkilerin yanı sıra koordineli müdahalelerin de önemini bir kez daha gösterdi.

GÖRÜNTÜLERDE KİMİ CAN HAVLİYLE KAÇARKEN ÖĞRETMENLER İSE ÇOCUKLARI KURTARMANIN DERDİNE DÜŞTÜ.