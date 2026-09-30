Şanlıurfa'da Teknofest coşkusu: protokol üyeleri gençlerle halay çekti

Açılış töreni coşkuyla gerçekleşti:

TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da düzenlenen resmi açılış programıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yapılan protokol konuşmalarının ardından tören alanında yoğun bir coşku yaşandı; resmi programın tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yöresel kültürüne dair izler festival alanına yayıldı.

Protokolün katılımı ve halay anı:

Açılış konuşmalarının ardından kurulan halay halkasına, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da katıldı. Protokol üyelerinin vatandaşlar ve gençlerle el ele vererek çektiği halay, alanın atmosferini yükseltti ve törene katılanlar arasında sıcak görüntüler oluşmasına neden oldu.

Gençlik ve kültürel vurgular:

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği o anlar, festivalin ilk gününe damga vuran