Şanlıurfa'da TEKNOFEST gösterisi: komandoların koordineli çıkarma tatbikatı

gösterinin genel görünümü:

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde izleyiciler, kahraman komandoların sahnelediği koordineli operasyonu dikkatle takip etti. Gösteri; insansız hava araçları ve dronların başlattığı hava gözetlemesiyle açıldı ve kısa sürede yoğun ilgi çekti. Alanda binlerce vatandaş, gençler ve aileler bu canlı tatbikatı heyecanla izledi.

hava gözetleme ve ön birliklerin inişi:

Senaryo gereği ilk adımı, insansız hava araçları ve dronlar attı; ardından Türkiye'nin milli gururu Bayraktar TB3 havadan hedefleri izledi. Ön birlikler helikopterlerle alana indirilirken, helikopterden çıkan motosikletli komandolar hızla bölgeyi keşfe başladı. Bu dönem, sahadaki hareketliliğin ve zamanlamanın belirleyici olduğu anlardan biriydi.

karada güvenlik ve hava unsurlarının koordinasyonu:

Keskin nişancılar stratejik noktalarda konumlanarak çevre güvenliğini sağladı. Daha sonra S-70 ve CH-47 helikopterleriyle ek birliklerin inişi gerçekleşti ve komandolar operasyon için düğmeye bastı. Gösterideki bu senkronizasyon, hava ve kara unsurlarının eşzamanlı çalışmasının altını çizdi.

Etkinliği izleyen gençler, komandoların profesyonelliği ile millî hava araçlarının ortak başarısını hayranlıkla karşıladı. Organizasyon, katılımcılara hem görsel bir gösteri sundu hem de askeri-taktik koordinasyonun uygulanışını sahada göstermesi bakımından dikkat çekti.

ŞANLIURFA TEKNOFEST'TE KOMANDOLARDAN NEFES KESEN OPERASYON GÖSTERİSİ