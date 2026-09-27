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Şanlıurfa'da TEKNOFEST sahnesinde ASELSAN: yarının teknolojisine tanıklık

ASELSAN, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa TEKNOFEST'te TULGAR'dan HİSAR'a uzanan savunma çözümlerini ve Tekno Macera deneyimlerini sergileyecek.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Emre Koç

Şanlıurfa'da TEKNOFEST sahnesinde ASELSAN: yarının teknolojisine tanıklık

ASELSAN şanlıurfa TEKNOFEST'te ziyaretçileri bekliyor

Milli teknoloji firması ASELSAN, TEKNOFEST'in önemli paydaşlarından biri olarak 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da stant açacak. Etkinlik boyunca şirket, savunma alanındaki çözümlerini, gençlere yönelik deneyim bölümlerini ve çocuklar için hazırlanan eğitim etkinliklerini festival ziyaretçileriyle buluşturacak.

gökyüzünden su altına: sistem vitrini

Stantta sergilenecek ürünler arasında TULGAR, ASELFLIR 600, LGK, HGK, TOLUN, KILIÇ ve DERİNGÖZ gibi sistemler yer alacak. Açık sergi alanında ise HİSAR, GÖKBERK, GÜRZ, KORKUT, YENER, EJDERHA ve GÖKALP sistemleri ziyaretçilere tanıtılacak. Bu sunum, gökyüzünden kara platformlarına, denizaltından hassas güdüm teknolojilerine kadar uzanan milli kabiliyetlerin bir arada görülmesini sağlayacak.

ÇELİKKUBBE Dijital Alanı ile Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisi hakkında ayrıntılı bilgi edinme imkânı sunulacak. Ayrıca ASELSAN'ın festival güvenliğine sağladığı çözümler ve saha uygulamaları, katılımcıların festival operasyonlarına ilişkin anlayışını güçlendirecek.

tekno macera ve gençlerin üretime katılımı

ASELSAN'ın çocuklarda bilim ve keşif merakını canlandırmayı hedefleyen Tekno Macera bölümü 500 metrekarelik alanda ziyaretçileri ağırlayacak. Göbeklitepe temalı bölümde çocuklar, eğlenceli ve öğretici uygulamalarla doğrudan etkileşim kurarak temel mühendislik kavramlarını deneyimleyecek.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol etkinliğin önemini vurgulayarak şunları belirtti: 'Ürünlerimizle ilk kez karşılaşan bir çocuğun gözündeki merak, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Ürettiğimiz bir sistemi ilgiyle inceleyen, nasıl çalıştığını soran her çocukta yarının mühendisini, araştırmacısını ve öncüsünü görüyoruz. Tekno Macera ile çocuklarımızın merak duygusunu beslemek, onlara soru sorma ve keşfetme cesareti kazandırmak istiyoruz.'

Çocuklukta başlayan merakın sürdürülebilir üretime dönüşmesi, TEKNOFEST yarışmalarında somutlaşıyor. ASELSAN, destek verdiği yarışmalar ve mentorluk fırsatlarıyla gençlerin projelerini gerçek problemlere uygulamalarına, prototip geliştirme süreçlerini öğrenmelerine ve mühendislik pratiği elde etmelerine katkı sağlayacak.

Festivalde ASELSAN standı, hem teknik detaylara ilgi duyan yetişkin ziyaretçilere hem de bilimle tanışan gençlere hitap edecek içeriklerle deneyim alanı oluşturacak. Ziyaretçiler stantta sergilenen sistemleri inceleyerek, milli teknolojinin farklı sahalardaki yansımalarını yakından görme imkânı bulacak.

ASELSAN, TARİHİN YAZILDIĞI ŞANLIURFA’DA GELECEĞE YÖN VEREN TEKNOLOJİLERİNİ SERGİLEYECEK.

ASELSAN, TARİHİN YAZILDIĞI ŞANLIURFA’DA GELECEĞE YÖN VEREN TEKNOLOJİLERİNİ SERGİLEYECEK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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