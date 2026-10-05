Şanlıurfa'da Teknofest'in beş günü esnafı hareketlendirdi

Teknofest etkisi Şanlıurfa'da:

Şanlıurfa'da beş gün süren Teknofest Güneydoğu Festivali, kent merkezinde yoğun bir hareketlilik yarattı. Festival süresince düzenlenen etkinlikler, hem şehir içi hem dışından gelen katılımcıların katkısıyla çarşı ve iş yerlerinde canlılık sağladı. Baharatçı, ciğer salonu ve hediyelik eşya satıcısı gibi farklı sektörlerdeki esnaf, organizasyonun ekonomik etkisini olumlu buldu.

Esnafın değerlendirmeleri:

Ciğer salonu işletmecisi Ömer Çoban, festivalin bölgeye getirdiği yoğun ilgiden memnun olduğunu söyledi: "Teknofest Güneydoğu'nun Şanlıurfa'da düzenlenmesi bizi gerçekten çok mutlu etti. Esnaf olarak hepimizin yüzü güldü. Sadece bana değil bütün esnafa katkısı oldu. Gerçekten de potansiyelimizin, kapasitemizin çok üzerinde işler yaptık. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Bu etkinliği bize sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bu güzelliklerin olmasında rol oynayan her kim varsa Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Öncelikle bu organizasyonu yapan kişilere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar ve valimize teşekkür ederiz" dedi.

Katılım ve trafik değerlendirmesi:

Hediyelik eşya satıcısı Ahmet Boztepe ise ziyaretçi sayısının satışlara doğrudan yansıdığını aktardı: "Bir buçuk milyon insanın Teknofest'e katılması esnaf olarak bize çok faydalı oldu, yüzümüz güldü. Kalabalık ortam oldu, katılım çok oldu. Dışarıdan gelen yabancıların katılımları çok oldu. Tabii Urfa'daki hemşerilerimizin de Teknofest'e yoğun ilgileri vardı. Havalimanı yolunda biraz trafik yoğunluğu oldu, bunu da normal karşılamak lazım. Biraz eleştiri oldu ama bu normaldir. Bir buçuk milyon insanın oraya akın etmesi, kalabalık olması, 3 saat 5 saat trafikte kalmamız, bunlar normal şeyler. Biz çarşı esnafı, butik oteller, restoranlar gayet iyi işler yaptık. Biz yöresel ürünler satıyoruz. En çok puşi ve isota ilgi vardı" diye konuştu.

Her iki esnaf da organizasyonun kent ticaretine katkısını vurgulayarak benzer etkinliklerin tekrarlanmasını istediklerini belirtti. Festivalin getirdiği yoğun katılım, özellikle baharatçılar, yöresel ürün satıcıları ve butik oteller için gelir artışı sağladı; esnaf bu tür etkinlikleri uzun vadede önem taşıyan bir fırsat olarak görüyor.

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa’da esnafın yüzünü güldürdü