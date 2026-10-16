Şanlıurfa'da yasa dışı bahis ağı çöktü: 22 kişi adliyeye sevk edildi

Operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Soruşturma, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilerletildi ve şüphelilerin bahis oynattıkları ile suç gelirlerinin nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin mali hareketleri üzerinde yapılan incelemede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre banka hesaplarında toplam 2 milyar TL işlem hacmi saptandı. Bu veri, soruşturmanın mali boyutunun büyüklüğünü ortaya koydu.

Yakalama ve aramalar:

Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda biri Antalya'da olmak üzere 22 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Mali kayıtlara ve varlıklara el konulması:

Operasyon çerçevesinde suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlemler yapıldı. Yaklaşık 7 milyon TL değerindeki 6 araç ve 1 taşınmaz ile birlikte şüphelilere ait banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el konuldu. Bu adım, hem soruşturmanın finansal izini sürmeyi hem de suç gelirlerinin değerlendirilmesini engellemeyi amaçladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma; dijital materyallerin incelenmesi ve mali delillerin ayrıntılı değerlendirilmesiyle devam ediyor.

ŞANLIURFA MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA BANKA HESAPLARINDA 2 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLEN 22 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.