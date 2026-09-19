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Şanlıurfa’da Yaylatepe’de arazi kavgası ölümle sonuçlandı

Suruç Yaylatepe'de arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü; Baki Yıldırım öldü, Ahmet Ö. hastanede tedavi görüyor. Jandarma soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:17

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa’da Yaylatepe’de arazi kavgası ölümle sonuçlandı

Şanlıurfa’da Yaylatepe’de arazi kavgası ölümle sonuçlandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yaylatepe Mahallesi’nde iki aile fertleri arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kısa süre içinde büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ilk belirlemelere göre Baki Yıldırım hayatını kaybetti, diğer yaralı Ahmet Ö. ise hastanede tedavi altına alındı.

Olayın gelişimi:

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralıları ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Baki Yıldırım kurtarılamadı; Ahmet Ö.’nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma:

Kavga sonrası bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yeri incelemesi ve tanık beyanlarının alınmasının ardından soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç sürüyor.

ŞANLIURFA&#039;NIN SURUÇ İLÇESİNDE İKİ AİLE ARASINDA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA...

ŞANLIURFA'NIN SURUÇ İLÇESİNDE İKİ AİLE ARASINDA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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