Dolar 48,6178 +0,13%
Euro 56,0972 -0,40%
Bist 14.307,35 -1,11%
Altın Gram 6.750,07 -2,05%
EUR/USD 1,1535 -0,57%
Brent Petrol 109,18 +4,37%
--°

Şanlıurfa’da yeni eğitim yılı 2 bin 500 okulda 700 bin öğrenciyi ağırladı

Şanlıurfa'da 2 bin 500 okulda yeni eğitim öğretim yılı başladı; 700 bin öğrenci ders başı yaparken, kapsamlı güvenlik planları devreye konuldu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Şanlıurfa’da yeni eğitim yılı 2 bin 500 okulda 700 bin öğrenciyi ağırladı

Şanlıurfa’da yeni eğitim yılı 2 bin 500 okulda 700 bin öğrenciyi ağırladı

Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla kent genelinde yaklaşık 700 bin öğrenci, eğitimine başladı. Açılış törenleri Karaköprü ilçesindeki Akpıyar İlkokulu başta olmak üzere birçok okulda düzenlendi ve il protokolünün katılımıyla ilk ders zili çalındı.

Tören ve program detayları:

Törende Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek konuşmalar yaptı. Konuşmalarda yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dilenirken, bazı öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu. Protokol temsilcilerinin katılımıyla sembolik açılış etkinlikleri gerçekleştirildi.

Okul güvenliğinde alınan tedbirler:

Vali Şıldak, okul güvenliği kapsamında yürütülen düzenlemeleri anlattı. Buna göre kentte 74 okulda 67 sabit kolluk görevlisi görev yapacak, 577 okul polis bölgesinde, 1.629 okul ise jandarma bölgesinde eğitim koordinasyon görevlileri tarafından takip edilecek. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 262 özel güvenlik personeli okullarda görev alacak.

Bu yıl ilk kez uygulanan okul bahçesi görevlisi sistemi kapsamında ise Şanlıurfa'ya 805 personel tahsis edildi. Yetkililer, görev dağılımı ve koordinasyonun öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim yılı geçirmesi amacıyla yapıldığını vurguladı.

Yeni dönemin başlamasıyla birlikte il genelinde yüz binlerce öğrenci ve eğitim çalışanı için idari hazırlıklar, taşımacılık ve hijyen önlemleri de devrede. Yetkililer velilerden de işbirliği talep ederek, çocukların okula güvenli şekilde ulaşması ve okul kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

KARAKÖPRÜ İLÇESİNDEKİ AKPIYAR İLKOKULU&#039;NDA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA TÖREN...

KARAKÖPRÜ İLÇESİNDEKİ AKPIYAR İLKOKULU'NDA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivas'ta kardeşlik temasıyla başlayan eğitim yılına 113 bin öğrenci ders başı ya...
images

Hakkâri'de sınıflar yeniden açıldı: 60 bin 712 öğrenci derse başladı
images

Cankurtaran yaz kampı'nda toplumun özel konuklarıyla buluşma
images

Hatay’da okullar yeniden sınıflarda: 360 bin öğrenci ders başında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manavgat'ta çadır ve Türk bayrağı altına saklanan uyuşturucu jandarmanın dikkatinden kaçmadı

kırıkkale'de 56 milyon liralık hesap trafiğiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi

Törende türkü söyleyen Erdoğan

Sinop'ta sinir krizi evde cam kırılmasına ve el yaralanmasına yol açtı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi