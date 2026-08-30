Şanlıurfa'da zaferin 104. yılı coşkuyla anıldı

Törenlerin başlangıcı ve valilik programı:

30 Ağustos Zafer Bayramı, 104. yıldönümünde Şanlıurfa'da resmi törenlerle anıldı. Programlar, ilk olarak Osmanbey Şehitlik Anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin çelenk sunmasıyla başladı. Şehitlikteki anma ve çelenk sunma töreninin ardından kutlamalar, Vali Hasan Şıldak'ın valilikte tebrikleri kabul etmesiyle sürdü.

Geçit töreni ve protokol katılımı:

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen geçit töreni, Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy'un halkı selamlamasıyla başladı. Tören programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti; ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin metinlerin ve şiirlerin okunmasının ardından halk oyunları gösterileri sahnelendi. Kutlama programı, birliklerin ve çeşitli ekiplerin katıldığı geçit töreniyle sona erdi.

Vali Şıldak'ın değerlendirmesi ve mesajı:

Program sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Vali Hasan Şıldak, tarihimizde milletimizin, devletimizin onur sayfaları, şeref sayfaları olduğunu vurguladı. Şıldak, 30 Ağustos'un Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı, Cumhuriyete giden yolun ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en son hamlesinin adı olduğunu belirterek 30 Ağustos'u şanla ve şerefle kutladıklarını ifade etti. Şanlıurfa'nın dört bir yanında coşkulu törenler gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Şıldak, bütün Şanlıurfalıların Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Kutlamalara Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, kaymakamlar, belediye başkanları, adli yargı temsilcileri, askeri ve idari erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törenler, kent genelinde düzenlenen etkinliklerle gün boyu sürdü ve halkın yoğun katılımıyla tamamlandı.

ŞANLIURFA'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU