Şanlıurfa'ya 2 bin yataklı şehir hastanesi açıldı, hedef terörsüz Türkiye

Erdoğan şanlıurfa şehir hastanesinin açılışını yaptı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla eş zamanlı düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin ardından yapımı tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılış törenine katıldı. Erdoğan törende sağlık çalışanlarına ve Şanlıurfalılara hitap ederek kente ve ülkeye yapılan yatırımları anlattı.

hastanenin kapasitesi ve sağlık yatırımları:

Erdoğan, şehir hastanesinin 500 bin metrekareyi bulan kapalı alana sahip olduğunu, 2 bin yatak kapasitesi ile 545 yoğun bakım yatağı, 451 poliklinik odası, 6 ameliyathane ve 3 bin 620 araçlık otopark içerdiğini söyledi. Toplam yatırım tutarı olarak 39 milyar lira rakamını verdi ve eserin şehrin sağlık hizmetleri standardını yükselteceğine inandığını belirtti.

Hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak üzere inşa edilen 1,7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ile 191 metre uzunluğundaki köprü de aynı törende hizmete açıldı. Erdoğan, Şanlıurfa'ya bugüne kadar yapılan sağlık yatırımlarının toplamının 61 milyar lira olduğunu; 129 sağlık tesisi inşa ettiklerini, 8,5 milyar lira tutarında devam eden yatırımlar bulunduğunu söyledi.

ulaştırma, altyapı ve bölgesel projeler:

Konuşmasında ulaştırma yatırımlarına da değinen Erdoğan, göreve geldiklerinden bu yana Şanlıurfa'ya toplam 1 trilyon 530 milyon lira yatırım yapıldığını aktardı. Sadece ulaştırma alanındaki yatırımların toplamının 91 milyar lira'nın üzerinde olduğunu belirterek, bölünmüş yol uzunluğunu 28 kilometreden 630 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Nisibi Köprüsü, Şanlıurfa-Birecik otoyolu, Şanlıurfa-Diyarbakır ve Şanlıurfa-Viranşehir yollarının tamamlandığını; Kalkınma Yolu projesi kapsamında Şanlıurfa–Ovaköy arasında 320 kilometre yeni otoyol inşa edilecek olduğunu ifade etti.

Ayrıca açılışı yapılan ilave altyapılar arasında 2,5 kilometre uzunluğundaki Azerbaycan Bulvarı farklı seviyeli kavşağı ve Karaköprü'deki TOKİ konutları nedeniyle artan trafiği rahatlatacak projelerin bulunduğu aktarıldı. Şanlıurfa–Gaziantep ve Şanlıurfa–Mardin hızlı tren hatlarının proje etaplarının tamamlandığı ve kısa sürede ihaleye çıkılacağı bilgisini paylaştı.

güvenlik, bölge ve terörle mücadele:

Erdoğan, güvenlik konusuna ilişkin olarak "Güvenlik bir dönem ciddi bir sorundu. Hamdolsun onu da çözdük" ifadelerini kullandı ve bölgedeki gelişmelere atıfta bulunarak sınır ötesi durumların iyileştiğini söyledi. Konuşmasında "Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremeyecek" cümlesini vurguladı ve coğrafyada huzurun, barışın ve ekonomik kalkınmanın egemen olmasına kimsenin engel olamayacağını belirtti.

Erdoğan, Suriye ve Irak bağlamında entegrasyon ve güvenlik ortamının tesis edildiğini; farklı etnik ve dini unsurların birlikte hareket ederek bölgesel istikrarı güçlendirdiğini söyledi. Bu söyleminde huzur, refah ve barış temalarını öne çıkardı ve ilk günkü kararlılıklarını koruduklarını ekledi.

siyasi mesaj ve yolsuzluk eleştirisi:

Tören sırasında muhalefete de eleştiriler yönelten Erdoğan, iktidarda bulundukları 24 yıllık döneme atıfta bulunarak yapılan hizmetleri hatırlattı ve karşı tarafın yolsuzluk iddiaları ile ilgili söylemlerini sert bir dille eleştirdi. "Baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar" sözleriyle geçmişteki iddialara işaret etti ve Cumhur İttifakı'nın olmasaydı bu eserlerin yapılamayacağını savundu.

Törenin sonunda Erdoğan, beraberindeki İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile kurdele keserek Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Haber, açılış konuşmaları, yatırım tutarları, projelerin kapsamı ve Erdoğan'ın güvenlik-vurgusunu içeren açıklamaları merkezine alarak Şanlıurfa'daki yeni sağlık yatırımı ve bölgesel kalkınma hamlesinin yerel ve bölgesel yansımalarını aktarıyor.

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