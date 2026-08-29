Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Şantiye çalışmasında devrilen kamyon: bir kişi yaşamını yitirdi

Korkuteli Fethiye karayolunda süren yol yapım çalışmasında 06 FYA 343 plakalı kamyon devrildi; şantiye çalışanı Şahali Yetkin (57) yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Şantiye çalışmasında devrilen kamyon: bir kişi yaşamını yitirdi

kaza ayrıntıları:

Korkuteli Fethiye karayolu Küçüklü Mahallesi mevkiinde devam eden yol yapım çalışması sırasında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt Grup yol yapım şantiyesinde görevli olan Şahali Yetkin (57) idaresindeki 06 FYA 343 plakalı kamyon devrildi.

olay ve sonuçları:

Kazanın ardından kamyonun altında kalan sürücü Şahali Yetkin olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylı bilgiye ve kazanın nedenine ilişkin resmi açıklama henüz paylaşılmadı.

Kaza nedeniyle yol yapım çalışmasının yürütüldüğü alanda güvenlik ve müdahale çalışmaları yapıldığı, konuyla ilgili yetkililerin bilgi verdiği öğrenildi.

DEVRİLEN KAMYONUN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ŞAHALİ YETGİN HAYATINI KAYBETTİ.

DEVRİLEN KAMYONUN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ŞAHALİ YETGİN HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocasinan'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: bir kişi ağır yaralandı
images

Şereflikoçhisar'daki 18 yıllık Dede Baltacı cinayeti yeniden aydınlatıldı
images

Malatya kapıkaya mevkiinde kontrolünü kaybeden traktör devrildi: bir kişi ağır y...
images

Alt geçitte kafa kafaya çarpışma: üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağmur altında binler: Darende Alişan'la coştu

Bilecik gençlik meclisi yeni döneme Emir Arslan Karlıdağ ile başladı

Karapınar caddesi'nde aile içi bıçaklı tehdit polis kayıtlarına geçti

Talha Özkan yeniden il başkanı seçildi, yeni yönetim açıklandı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı