Şantiye çalışmasında devrilen kamyon: bir kişi yaşamını yitirdi

kaza ayrıntıları:

Korkuteli Fethiye karayolu Küçüklü Mahallesi mevkiinde devam eden yol yapım çalışması sırasında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt Grup yol yapım şantiyesinde görevli olan Şahali Yetkin (57) idaresindeki 06 FYA 343 plakalı kamyon devrildi.

olay ve sonuçları:

Kazanın ardından kamyonun altında kalan sürücü Şahali Yetkin olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylı bilgiye ve kazanın nedenine ilişkin resmi açıklama henüz paylaşılmadı.

Kaza nedeniyle yol yapım çalışmasının yürütüldüğü alanda güvenlik ve müdahale çalışmaları yapıldığı, konuyla ilgili yetkililerin bilgi verdiği öğrenildi.

DEVRİLEN KAMYONUN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ŞAHALİ YETGİN HAYATINI KAYBETTİ.