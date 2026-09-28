Santorini rotasından gelen kruvaziyer Bodrum'da 1952 yolcu ağırladı

Gemi geliş ve yolcu profili:

Hollanda bayraklı yolcu gemisi Oosterdam, sabah saatlerinde Santorini Limanı'ndan hareket ederek Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı.

285 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, toplam 1952 yolcu ile 797 mürettebat bulunduğu, gemide ABD vatandaşlarının da yer aldığı öğrenildi.

İlçe turizmine beklenen katkı:

Yolcuların Bodrum'da geçirecekleri süre içinde ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezmeleri bekleniyor; bunun yerel ticaret ve hizmet sektörüne canlılık katması öngörülüyor.

Kuşadası'na hareket:

Oosterdam, Bodrum'daki liman işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket etmek üzere ilçeden ayrılacak.

HOLLANDA BAYRAKLI YOLCU GEMİSİ "OOSTERDAM", BODRUM'A İLK SEFERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.