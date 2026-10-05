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Sapanca gişelerinde menşei belirsiz 2 ton 809 kilogram et imhaya teslim edildi

Anadolu Otoyolu Sapanca gişelerinde durdurulan kamyonette menşei belirsiz 2 ton 809 kilogram et ve sakatat ele geçirildi; ürünler imhaya teslim edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sapanca gişelerinde menşei belirsiz 2 ton 809 kilogram et imhaya teslim edildi

denetim ve müdahale:

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Oto Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu Sapanca gişeleri girişinde yol kontrolü sırasında durdurdukları kamyonetin kasasında menşei belirsiz et ve sakatat ürünleri ele geçirdi. Yapılan incelemede toplam 2 ton 809 kilogram ürün tespit edildi.

bulunan türler ve miktarlar:

İncelemede 130 kilogram dana ciğer, 63 kilogram dana yürek, 65 kilogram dana böbrek, 287 kilogram dana eti, 497 kilogram dana sakatatı, 46 kilogram pöç, 1 ton 480 kilogram sakatat ürünü ve 241 kilogram dana fileto olmak üzere toplam 2 ton 809 kilogram menşei belirsiz ürün bulundu.

ürünlerin akıbeti ve uygulanan yaptırım:

Kamyonette ele geçirilen ürünler, imha edilmek üzere Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Araç sahibine ise 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 132 bin 108 lira idari para cezası uygulandı.

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DURDURULAN KAMYONETTE, MENŞEİ BELİRSİZ 2 TON...

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DURDURULAN KAMYONETTE, MENŞEİ BELİRSİZ 2 TON 809 KİLOGRAM ET VE SAKATAT ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ. ÜRÜNLER İMHA EDİLMEK ÜZERE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE TESLİM EDİLİRKEN, 132 BİN 108 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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