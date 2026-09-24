Sapanca'da 23 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan davada birine müebbet, diğerine beraat

Mahkeme kararını açıkladı:

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 26 Ocak'ta çıkan kavgada 23 yaşındaki Yasin Emre Solmaz'ın hayatını kaybetmesine ilişkin davada Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, tutuklu sanık K.Y.Y.'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapse mahkûm ederken, diğer tutuklu sanık E.Y.'nin beraatine hükmetti.

Dava süreci ve mahkeme gerekçesi:

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, olayın ardından K.Y.Y., E.Y. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. isimli beş şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden K.Y.Y. ve E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi; A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, önceki oturumda mütalaasında tutuklu sanıklar E.Y. ve K.Y.Y. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talep etmiş, ayrıca K.Y.Y. hakkında 'basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Davanın beşinci duruşmasında tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve maktulün ailesi salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık K.Y.Y., 'Ben kesinlikle bu şekilde bir sonuç olacağını bilmiyordum. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Maktul Yasin Emre Solmaz elini beline atınca can havliyle yaptım' şeklinde savunma yaptı. Mahkeme heyeti, delil değerlendirmesi ve tanık beyanları doğrultusunda kararını açıkladı.

Heyet, K.Y.Y.'ye yaralama suçundan 9 ay, tehdit suçundan 6 ay hapis cezası verdi; ancak bu 9 aylık ve 6 aylık cezalar için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca K.Y.Y.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanık E.Y.'nin ise beraatine hükmedildi.

Duruşma sonrası adliye çevresinde arbede:

Kararın açıklanmasının ardından adliye bahçesinde taraflar karşılaşınca tartışma alevlendi ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı ve ortamı sakinleştirdi. Yetkililer, durumun kontrol altına alındığını bildirdi.

Olayın ilk aşamasında çıkan kavga, iddialara göre 'ters baktın' tartışmasıyla başlamıştı. Savcılık ve mahkeme sürecinde kullanılan ifadeler ile sanıkların duruşmadaki beyanları, kararın şekillenmesinde belirleyici oldu.

Mahkeme kararında adı geçen tarihler, sanık ve mağdur kimlikleri ile verilen cezalar dosyada kayıtlı bilgileri yansıtmaktadır. Karara karşı tarafların itiraz hakları saklıdır ve dosyanın bir üst mahkemeye taşınması halinde kararlar yeniden değerlendirilebilecektir.

DURUŞMA SONRASI BAHÇEDE KARŞILAŞAN TARAFLAR ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. BÖLGEYE SEVK EDİLEN POLİS EKİPLERİ, TARAFLARI GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİREREK, BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRDI.