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Sapanca'da aile içi kavga ölümle sonuçlandı: 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

20 Eylül Sapanca'da çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki B.İ. annesini, 34 yaşındaki İpek İpek'i vurarak öldürdü; şüpheli tutuklandı, diğer yaralı tedavide.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sapanca'da aile içi kavga ölümle sonuçlandı: 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Sapanca'da aile içi kavga ölümle sonuçlandı: 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde 20 Eylül Pazar gecesi gerçekleşen silahlı kavgada 16 yaşındaki B.İ. tarafından annesi İpek İpek (34) vurularak öldürüldü. Olayda bir kişi daha ağır yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, B.İ. (16) ile İpek İpek (34) ve H.T. (24) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ. yanında bulunan tabancayla iki kişiye ateş açtı.

Ateş sonucu vücutlarına isabet eden kurşunlarla iki kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen İpek İpek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan H.T. ise hastanedeki tedavisi süren ve hayati tehlikesi devam eden kişi olarak bildirildi.

Adli süreç ve soruşturma:

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucu B.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında, olayın aile ilişkileri bağlamında geliştiği ve öldürülen kişinin şüphelinin öz annesi olduğunun belirlendiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

Annesini tabanca ile vurarak öldüren 16 yaşındaki şahıs tutuklandı

Annesini tabanca ile vurarak öldüren 16 yaşındaki şahıs tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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