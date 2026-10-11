Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Sapanca'da çeyrek asırlık şiir buluşması sonlandı

Sakarya'da düzenlenen 25. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, üç gün süren panel ve kapanış programıyla tamamlandı; 5 ülkeden 25 şair eserlerini farklı dillerde seslendirdi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sapanca'da çeyrek asırlık şiir buluşması sonlandı

etkinlik genel bakış:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen 25. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, düzenlenen panel ve kapanış programıyla sona erdi. Üç gün boyunca devam eden etkinliğe 5 farklı ülkeden 25 şair katıldı ve kentte şiirle ilgili bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

panel: şiir ve felsefe ilişkisi

Etkinliğin son gününde Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Şiir ve Felsefe İlişkisi" başlıklı panelde, şairler şiirin düşünceyle üretim sürecini ve felsefi boyutlarını tartıştı. Panelde konuşmacı olarak yer alan Zeynep Arkan, Ali Ayçıl, Ali Günvar ve Ercan Yılmaz, edebiyat ile düşünce dünyası arasındaki bağın farklı yönlerini paylaştı.

Konuşmalarda şiirin yalnızca estetik bir üretim olmadığı, aynı zamanda kavramsal sorgulama ve dünyayı anlama aracı olduğu vurgulandı. Katılımcılar; üretim süreci, dilin felsefi taşıma gücü ve çeviri gereksinimleri gibi konulara değindi.

kapanış programı ve sahne deneyimi:

Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen kapanış programı, Kent Orkestrası dinletisiyle başladı. Ardından etkinliğe katılan 5 ülkeden 25 şair sahneye çıkarak farklı dillerde eserlerini seslendirdi; program geniş bir dinleyici kitlesi tarafından izlendi.

Programa; Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Nihat Arda Şahin etkinlikle ilgili olarak, Bu yıl 25’incisini düzenlediğimiz Sapanca Şiir Akşamları, geçmişi 2001 yılının da öncesine uzanan bir kültür mirasıdır. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz dedi.

Alpay Şirin ise, Üç gün boyunca şairlerimizle bir arada olduk. Çeyrek asırdır devam eden bu buluşma, şehrimizin kültür ve sanat hafızasında yer edinirken bizleri dizelerle buluşturdu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

Program, şairlerin eserlerini seslendirmesinin ardından sona erdi; etkinlik, kent hafızasında yer eden bir kültür buluşması olarak kayda geçti.

SAKARYA&#039;DA DÜZENLENEN &quot;25. ULUSLARARASI SAPANCA ŞİİR AKŞAMLARI&quot;, GERÇEKLEŞTİRİLEN PANEL VE KAPANIŞ...

SAKARYA'DA DÜZENLENEN "25. ULUSLARARASI SAPANCA ŞİİR AKŞAMLARI", GERÇEKLEŞTİRİLEN PANEL VE KAPANIŞ PROGRAMIYLA TAMAMLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gelenek sofraları genç nesle taşınıyor: Kayseri Gastronomi Günleri'nde ev hanıml...
images

Rize gastronomisi sofradan sağlığa yeni bir yaşam ve turizm modeli kuruyor
images

Çakırlar'da patpat şöleni: köyün gelenekleri rengârenk konvoyla canlandı
images

Genç şef Hancheng Guo Eskişehir’de uzun alkış aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bingöl'de midibüs devrildi: Eski Genç yolu'nda çarpışma 12 kişiyi yaraladı

Hekimler bisikletle sağlıklı yaşamı kentte örnekledi

Atilla Sarıkaya'dan kız çocuklarının güçlenmesine vurgu

Şanlıurfa'da aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi