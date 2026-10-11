Sapanca'da çeyrek asırlık şiir buluşması sonlandı

etkinlik genel bakış:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen 25. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, düzenlenen panel ve kapanış programıyla sona erdi. Üç gün boyunca devam eden etkinliğe 5 farklı ülkeden 25 şair katıldı ve kentte şiirle ilgili bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

panel: şiir ve felsefe ilişkisi

Etkinliğin son gününde Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Şiir ve Felsefe İlişkisi" başlıklı panelde, şairler şiirin düşünceyle üretim sürecini ve felsefi boyutlarını tartıştı. Panelde konuşmacı olarak yer alan Zeynep Arkan, Ali Ayçıl, Ali Günvar ve Ercan Yılmaz, edebiyat ile düşünce dünyası arasındaki bağın farklı yönlerini paylaştı.

Konuşmalarda şiirin yalnızca estetik bir üretim olmadığı, aynı zamanda kavramsal sorgulama ve dünyayı anlama aracı olduğu vurgulandı. Katılımcılar; üretim süreci, dilin felsefi taşıma gücü ve çeviri gereksinimleri gibi konulara değindi.

kapanış programı ve sahne deneyimi:

Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen kapanış programı, Kent Orkestrası dinletisiyle başladı. Ardından etkinliğe katılan 5 ülkeden 25 şair sahneye çıkarak farklı dillerde eserlerini seslendirdi; program geniş bir dinleyici kitlesi tarafından izlendi.

Programa; Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Nihat Arda Şahin etkinlikle ilgili olarak, Bu yıl 25’incisini düzenlediğimiz Sapanca Şiir Akşamları, geçmişi 2001 yılının da öncesine uzanan bir kültür mirasıdır. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz dedi.

Alpay Şirin ise, Üç gün boyunca şairlerimizle bir arada olduk. Çeyrek asırdır devam eden bu buluşma, şehrimizin kültür ve sanat hafızasında yer edinirken bizleri dizelerle buluşturdu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

Program, şairlerin eserlerini seslendirmesinin ardından sona erdi; etkinlik, kent hafızasında yer eden bir kültür buluşması olarak kayda geçti.

SAKARYA'DA DÜZENLENEN "25. ULUSLARARASI SAPANCA ŞİİR AKŞAMLARI", GERÇEKLEŞTİRİLEN PANEL VE KAPANIŞ PROGRAMIYLA TAMAMLANDI.