Sapanca'da futbol köprüsü: TFF ve FFF yöneticileri maç öncesi bir araya geldi

Sapanca buluşması:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Türkiye–Fransa karşılaşması öncesinde, iki ülke futbol federasyonlarının üst düzey yöneticileri Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen resmi maç yemeğinde bir araya geldi. Organizasyon, maçın organizasyonel ve protokol hazırlıklarını pekiştirirken karşılıklı iyi dileklerin iletilmesine zemin sağladı.

Katılımcılar ve protokol:

Yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo başta olmak üzere; TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir ve Muhammed Akçay, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanı ve UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi Şerafettin Bural, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı, TFF Dış İlişkiler Müdürü Gökhan Ertan, TFF Başkan Asistanı Filiz Onuk, TFF Uluslararası Etkinlikler Uzmanı Merve Yazıcıoğlu ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş katıldı. Fransa heyetinden ise FFF CEO Yardımcısı Erwan Le Prévost ile UEFA Delegesi Bakar Jordania toplantıda yer aldı.

Mesajlar ve vedalaşma:

Toplantıda iki federasyon başkanı birbirlerine başarı dileklerini iletti ve dostluk vurgusu ön plana çıktı. Resmi yemekte TFF ve FFF heyetleri arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi ve organizasyon bu törenin ardından sona erdi. Karşılaşma, planlandığı üzere Kocaeli Stadyumunda oynanacak.

A MİLLİ TAKIM’IN UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP’TAKİ FRANSA KARŞILAŞMASI ÖNCESİNDE İKİ ÜLKE FUTBOL FEDERASYONLARININ YÖNETİCİLERİ, SAKARYA’NIN SAPANCA’DA DÜZENLENEN RESMİ MAÇ YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.