Şaphane'de atıl şap madeni yeniden üretime kazandırılmak isteniyor

talep ve görüşmenin özeti:

AK Parti Şaphane İlçe Başkanı İbrahim Tokyay, ilçenin adını veren ve uzun süredir atıl durumda bulunan şap (alünit) madeninin yeniden ekonomiye kazandırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Tokyay, görüşmede maden sahası ve eski tesislerin tekrar harekete geçirilmesi yönündeki talepleri bakanlığa ilettiklerini belirtti.

Tokyay, sürece ilişkin olarak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a Şaphanemizin atıl duran şap madeni cevherimizin tekrar hayata geçmesi için taleplerimizi ilettik. Rabbim ilçemize hayırlı haberler, hayırlı gelişmeler göstersin inşallah" ifadelerini kullandı.

saha ve rezerv bilgisi:

Tokyay’ın verdiği bilgilere göre, Şaphane ilçesine bağlı Türegün Mahallesi’nde bulunan alünit cevheri, ilçenin isim kaynağını oluşturuyor. Yaklaşık 50 yıl önce yapılan hesaplamalara göre sahada yıllık 30 bin ton üretim kapasitesiyle yaklaşık 500 yıllık rezerv bulunduğu ifade ediliyor. Bu veriler, madenin uzun vadeli işletme potansiyelini işaret ediyor.

tarihi üretim, tesis yapısı ve kullanım alanları:

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde çeşitli şekillerde çıkarılan şap madeni için Türegün Mahallesi’nde 1970-1974 yılları arasında bir fabrika kuruldu. Tesis, Dostel Alüminyum Kimya ve Madencilik A.Ş. tarafından 1974 yılında işletmeye alındı. Şirketin yüzde 39’luk bölümünün SEKAya ait olduğu; diğer hisselerin ise Şaphane Belediyesi, şahıslar ve özel kurum ve kuruluşlar arasında paylaştırıldığı belirtiliyor.

Tesiste alüminyum sülfatın farklı türleri, potasyum alüminyum sülfat, kristal şap ve yapı kimyasallarında kullanılan yarı mamul ürünlerin üretimi gerçekleştiriliyordu. Ürünler yurt içinde satıldığı gibi yurt dışına da ihraç ediliyordu. Üretilen alüminyum sülfat özellikle yerüstü kaynaklarından içme suyu sağlayan yerleşim yerlerinde suyun arıtılması ve ıslahında, kâğıt fabrikalarında ve kimya sanayisinde; potasyum alüminyum sülfat deri, gübre, kozmetik ve biblo sanayisi gibi alanlarda; kristal şap ise kozmetik sanayisinde değerlendiriliyordu.

üretimin durması ve güncel durum:

Tokyay’ın aktardığına göre, tesiste 2004 civarında yıllık yaklaşık 25 bin ton alüminyum sülfat ve yaklaşık 3 bin ton potasyum alüminyum sülfat üretimi gerçekleştirildi. Tesisin daha yüksek üretim kapasitesine ulaşabilecek altyapıya ve yetişmiş insan gücüne sahip olduğu belirtilirken, üretim faaliyetleri 2012 yılında sonlandırıldı. Şirketin başka bir firma ile birleşmesi sonucu tesis kapatıldı ve üretim yapılan bölümlerin söküldüğü bildirildi.

Günümüzde maden sahası ile fabrikanın üretim alanları atıl durumda bulunuyor. Tokyay, şap madeninin yeniden işletilmesinin Şaphane ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, Bakan Kacır’a iletilen taleplerden olumlu sonuç çıkmasını temenni etti.

AK PARTİ ŞAPHANE İLÇE BAŞKANI İBRAHİM TOKYAY, BAKAN KACIR İLE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ GÖRÜŞMEDE ŞAPHANE'NİN ÖNEMLİ DOĞAL KAYNAKLARINDAN BİRİ OLAN ŞAP MADENİNİN YENİDEN İŞLETİLMESİ VE İLÇEYE KAZANDIRILMASI YÖNÜNDEKİ TALEPLERİNİ AKTARDIKLARINI BELİRTTİ.