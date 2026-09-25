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Saral ailesi Baştımar müzesinde binlerle aynı sofrayı paylaştı

Trabzon Sürmene'deki Baştımar Ailesi Müzesi bahçesinde düzenlenen yemekte Saral ailesinin yaklaşık 3 bin üyesi bir araya gelip dayanışma mesajı verdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Saral ailesi Baştımar müzesinde binlerle aynı sofrayı paylaştı

Saral ailesi Baştımar müzesinde binlerle aynı sofrayı paylaştı

Trabzon’un Sürmene ilçesindeki tarihi Baştımar Ailesi Müzesi bahçesi, bölgenin köklü ailelerinden Saral ailesinin geleneksel buluşmasına ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemekli toplantıda aile mensupları ve davetliler bir araya geldi.

katılımcılar ve misafirler:

Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu gibi isimler de katıldı. Toplantıda aile büyükleri ile genç kuşak temsilcileri aynı masada buluştu; sohbetler, anılar ve ortak anısal bağlar öne çıktı.

alaaddin saral'ın konuşması:

İş insanı Alaaddin Saral, memleketi Trabzon’a duyduğu güveni ve bağlılığı vurgulayan bir konuşma yaptı. Saral, "Bugün burada, ata toprağımız Trabzon’da binlerce canımızla aynı sofrayı paylaşmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim en büyük gücümüz, birbirimize olan sarsılmaz bağımızdır. Akrabalarımızın birbiriyle olan münasebetlerinin, sevgi, saygı ve samimiyet temelinde güçlü kalması her şeyden önemlidir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Trabzon’dan verdiğimiz bu güçlü ses, sadece ailemizin değil, köklerimize olan bağlılığımızın da bir nişanesidir. Katılan, emeği geçen her bir akrabama ve dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Birlik telkinleriyle ve teşekkürlerle sona eren etkinlik, Saral ailesinin köklerine bağlılığını ve toplumsal dayanışma vurgusunu yeniden gözler önüne serdi.

YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKLİ BULUŞMAYA İŞ İNSANI ALAATTİN SARAL&#039;IN YANI SIRA...

YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKLİ BULUŞMAYA İŞ İNSANI ALAATTİN SARAL'IN YANI SIRA CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI OKTAY SARAL, OF BELEDİYE BAŞKANI SALİM SALİH SARIALİOĞLU VE İSTANBULSPOR BAŞKANI ECMEL SARIALİOĞLU İLE ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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